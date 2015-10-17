Morgan Freeman Konya'ya geliyor

Oscar’lı sinema efsanesi Morgan Freeman, “Evrenin Sırları” adlı belgesel serisinin yeni bölümü için Türkiye’ye geliyor. Freeman, Mevlevilik tarikatını konu alan bölüm için Konya’da çekim yapacak.

Hollywood yıldızı Morgan Freeman, hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlendiği belgesel için Türkiye’ye geliyor. Amerikalı aktör, 7’nci sezonu yayınlanan “Through The Wormhole with Morgan Freeman” (Morgan Freeman ile Evrenin Sırları) adlı belgeselin yeni bölümü için Konya’da çekim yapacak. Türkiye’ye yarın gelecek olan Freeman, Konya’da doğan ve dünyanın en çok bilinen tarikatlarından biri olan Mevleviliği araştıracak.

Sırların peşinde

Morgan Freeman, belgeselde daha önce “Evrende yalnız mıyız? Başka gezegenlerde hayat var mı? Nereden geldik?” sorularına yanıt aramış, NASA ve özel şirketlerin son çalışmalarıyla akademisyen ve araştırmacıların teorilerini ekrana taşımıştı.

Morgan Freeman’ın Türkiye’deki ilk durağı İstanbul olacak. Amerikalı aktör, İstanbul’dan Konya’ya geçecek.