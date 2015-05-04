Morgan Freeman: Kahrolsun medya!

ABD'nin Baltimore kentinde gözaltındayken öldürülen siyahi genç Freddie Gray'in ardından sokaklara yayılan protestoların ekranlara yansıtılma yöntemine Oscarlı oyuncu Morgan Freeman, geçen günlerde yaptığı tüm röportajlarında sert tepki gösterdi.

Diane Keaton ile birlikte oynadığı ‘Five Flights Up’ filminin tanıtım röportajlarında konuşan Morgan Freeman, filmde konu alınan hikâyeyi son zamanlarda Ferguson ve Baltimore kentlerinde polisin siyahi yurttaşlara karşı yürüttüğü saldırgan tavrı birleştirerek tepki gösterdi. Bir Müslüman gencin arabasının, köprü üstünde New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından durdurulduktan sonra gencin öldürülmesinin konu alındığı film hakkında konuşan Freeman, "Böyle durumlarda medya figürleri hemen 'Ama üstünde bomba vardı' yaftasını yapıştırıyor. Bu spekülasyonlar bitmeli" dedi.

The Daily Beast adlı haber sitesine verdiği röportajdan sonra, pek çok yabancı haber sitesi Freeman'ın Fox, CNN gibi kanalların haberleri veriş biçimine olan öfkesinden bahsetti.

Röportajın el sallayarak ve kıkırdayarak 'Kahrolsun Medya* (Fuck The Media)' diye bitiyor olması ise tüm dünya basınında yankı buldu.

Morgan Freeman, 25 yaşındaki Freddie Gray'in gözaltındayken omuriliğinin kırılması sonucunda öldürülmesi sonrasında çıkan olayların televizyon ekranlarında çok yanlı bir biçimde verilmesine tepkisini The Daily Beast'e şöyle dile getirdi: "Şimdi büyük resmi görmeye başladılar. Ferguson'da değil ama Baltimore'un arkasında daha farklı bir senaryo var. İnsanlar muhabirlere 'Biz burada konuşup sorunlar hakkında orta noktayı bulmaya çalışmak isterken, yoksunuz; ama ortalık yanmaya başladığı anda hepiniz buradasınız. Aradaki fark nedir?' derken genç muhabirlerin dinlemesi önemli. Buradaki gözlem çok işe yarar. Fakat... Teknoloji sahnelerin ardında yaşananları daha iyi gösterebiliyor. Polisin birisini vurması rutin bir hareket oldu. Polis, 'Hayatım ve güvenliğimden korktum' dediğinde sen de gördüklerin üzerine 'Hey, elleri havadaydı! Güvenliğinin neresinden korktun ki?' ya da 'Adam senden uzaklaşırken, bunun neresi sana tehlike arz etti' diye sorabiliyor. Mesela benim gördüğüm bir olayda, polis arabasını kenara çektirdiği adamdan ehliyetini istiyor ve adam arkasını döner dönmez polis onu vuruyor."

Oyuncu, medyanın kanıtlanmamış bilgilerle öldürenleri aklamak için öldürülenlerin hep taraflı bir biçimde yaftalandığını belirterek “MSNBC, Fox News ve CNN üçlüsünün haberlerine arka arkaya bir bakın. Anlatımlarda bir açı, ardından bir açı ve sonra da başka bir açı daha görüyorsunuz. CNN saf bir haber vermek istiyorken diğerleri sadece sürekli yorumluyor. Her şeyi yorumluyorlar. Her neyse medyayı boşver, medya kahrolsun!" ifadelerini kullandı.