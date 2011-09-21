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Yaşam

Morga "ya ölmediyse" alarmı MALATYA (A.A)

21 Eylül 2011 17:08

-Morga "ya ölmediyse" alarmı MALATYA (A.A) - 21.09.2011 - Malatya Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde kurulan morga, öldü sanılarak morga konulanlar için uyarı sistemi ve içerden açılabilir dolaplar yapıldı. Şehir Mezarlığında yapılan ve bir hafta içerisinde açılışı gerçekleştirilecek olan 36 cenaze kapasiteli morg ve 6 gasılhanede, cenazeler ve yakınları için her türlü konfor bulunuyor. Malatya Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Akif Kayadurmuş, belediye tarafından yapımı tamamlanan merkezin bir haftaya kadar açılışının gerçekleştirileceğini söyledi. Cenaze sahiplerinin her türlü hizmete kolayca ulaşması için merkezin her alanındaki bölümlerin ince ince hesaplarla dizayn edildiğini ifade eden Kayadurmuş, dönebilen musalla taşlarından, bekleme salonlarına, kafeteryadan, cenazenin bulunduğu yer ve durumunu gösteren dijital ekranlara kadar bir çok yeniliğin eklendiğini kaydetti. Kayadurmuş, şöyle konuştu: ''Merkezimizde bir bekleme salonu bulunuyor. Bu salonda bulunan ekranlardan cenaze isimleri, bulundukları bölüm ve son durumu hakkında sürekli bilgiler geçiyor. Ana morgumuz 36 cenazenin muhafazası için uygun olarak dizayn edildi. Aynı anda 6 cenazenin yıkanabileceği gasılhanelerimiz hazır. Ayrıca, merkezin içinde bir danışma merkezi ve kafeteryamız bulunuyor. Her ayrıntısı düşünülmüş olan merkezimizde cenaze ve sahiplerinin konforu için özen gösterildi.'' -Morg dolapları harekete uyarı veriyor, musalla dönebiliyor- Morglarda canlanma olaylarının az da olsa zaman zaman yaşandığını anımsatan Kayadurmuş, bu ihtimallere karşı cenaze dolaplarının da teknolojik cihazlarla donatıldığını anlattı. Dolapların içerden de açılabilir olduğunu dile getiren Kayadurmuş, şöyle dedi: ''Dolapların içinde bulunan cenazede yaşanacak en küçük hareketi algılayabilen dolap, alarmlı sinyal veriyor. Bunun dışında cenazenin ayak bölümüne denk gelen kapağa temas anında kapağın açılmasını sağlayacak mandal takılmış durumda. Bu tür canlanmalar çok yaşanmasa da, biz her türlü ihtimali göz önüne aldık.'' Cenazelerin musallaya yerleştirilmesinde yaşanan sıkıntıları da bildiklerini belirten Kayadurmuş, buna çözüm olarak da üst kısmı dönebilen musalla taşlarının konduğunu söyledi.

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