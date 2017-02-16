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Yaşam

Morg masraflarını karşılayamayan aileye, cenazeleri verilmedi!

Gana'da ölen kişinin ailesi morg masraflarını karşılayamayınca morg görevlileri cenazeyi aileye vermedi

16 Şubat 2017 02:19

Gana'nın başkenti Akra'daki bir cenaze töreni sıradışı bir olaya sahne oldu. Ölen kişinin ailesinin morg masraflarını (yaklaşık 9 dolar) karşılayamaması nedeniyle yüzlerce kişinin gözü önünde iki morg görevlisi gelip naaşı tabutundan çıkardı.

Görevliler çevredekilerin şaşkın bakışları altında naaşı sırtlayıp götürdü. Yerel basın daha sonra ölen kişinin aile büyüklerinin araya girmesi ile olayın çözüldüğünü ve naaşın gömüldüğünü duyurdu.

Olaya ilişkin yerel basına konuşan Akra'daki hastanenin yöneticisi Dr. Adusei Poku "Morg yöneticisi ile konuştum. O disiplinli bir insan. Bunun hastane ile ilgisi yok. Kendi özel işi" dedi.

Naaşı tabuttan çıkaran görevlilere 'bunun onların hakkı olduğu gerekçesiyle' arka çıkan Poku, aile bireylerinin cenazeyi morgdan almadan önce yetkililere ücreti ödeyemeyeceklerini önceden bildirmeleri gerektiğini de savundu

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