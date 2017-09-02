T24 LogoT24 Logo
Spor

Morata'dan 'Juventus' değerlendirmesi: Buffon uzaylı; Chiellini aç bir goril gibi

"Buffon her şeyi tahmin edebiliyor; Chiellini'yi bire birde geçmek imkansız"

02 Eylül 2017 13:14

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kadrosuna kattığı Alvaro Morata, eski takım arkadaşlarından Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çizme basınından Tuttosport'a konuşan İspanyol golcü, efsane İtalyan file bekçisi Buffon için, "Buffon bir uzaylı. Her şeyi tahmin edebiliyor. 20 yıllık bir kariyer... Artık bir forvet oyuncusunun neler yapacağını biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Eski takım arkadaşı, deneyimli stoper Chiellini'yi de değerlendiren Morata, "Chiellini ile bire bir oynamak, bir goril ile aynı kafeste kalıp yemeğini çalmak gibi bir şey. Bire birde onu geçmek imkansız" diye konuştu.

İspanyol golcü, 2014-15 sezonunda Juventus forması giymiş ve gösterdiği performansla Real Madrid tarafından "geri alma" opsiyonu kullanılarak satın alınmış, bu sezon transfer döneminde ise Chelsea'ye 62 milyon Euro karşılığında satılmıştı.

Morata, bu sezon Chelsea formasıyla Premier Lig'de çıktığı 3 maçta 2 gol ve 2 asistle 4 gole direkt katkı sağlama başarısı gösterdi.

ETİKETLER

BuffonChielliniAlvaroMorataUzaylıBirGoril

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24