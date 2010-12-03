Moral'ın Sex Performansı' şaşkına çevirdi!

T24

Yatağın etrafında



Bir kereye mahsus



Seyirci:?Biz de bittik



Sarsıcı deneyim



Moral tül bir perde arkasında lezbiyen partneri ile sevişerek 'performans'ını sergiledi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Casa Dell Arte adlı sanat galerisinin girişinde yaklaşık 100-150 kişilik bir kalabalık... Merakla bekliyoruz. Birazdan galerinin kapıları açılacak ve içeriye girip Şükran Moral’ın son performansı “Amemus”u izleyeceğiz. Kimse performansın içeriğini, ne izleyeceğini bilmiyor. Çünkü “Amemus” sır gibi saklanan bir performans...Galerinin kapıları açılıyor, tek tek davetiyeler kontrol ediliyor ve kırmızı kumaşlarla kaplı bir koridordan geçerek içeriye giriyoruz. Odanın ortasında kırmızı bir yatak duruyor. Etrafı beyaz tüllerle çevrili. Seyirciler yatağın etrafında halka oluşturuyor...Bir kadın beliriyor önce; üstünde iç çamaşırları ve uzun deri çizmeleriyle, Hemen arkasından Şükran Moral geliyor, onun da üzerinde iç çamaşırları. Birbirlerine yaklaşıyor ve öpüşmeye başlıyorlar. Ardından sutyenini çıkıyor ve yatağa uzanıp sevişmeye devam ediyorlar. Bir tül perdenin arkasından sevişen iki kadını röntgenliyormuşuz gibiyiz sanki. Performans devam ederken konukların bir bölümü çıkmaya başlıyor.Bu arada duvarlardaki kırmızı perdenin ardından bir fotoğrafçı aralıksız çekim yapıyor. Sadece fotoğraf da değil. Biri yatağın tavanında diğeri yatağın gerisinde duran iki kamera da çekimini sürdürüyor. Çünkü bu performans bir kereye mahsus.Performansı izlerken Şükran Moral’ın Milliyet Sanat Dergisi’nin aralık sayısında Fırat Demir’e verdiği röportajı hatırlıyorum. Moral orada “Amemus” ile amacının seyircinin erotik bölgelerine sızmak olduğunu söylemişti. Fakat bu amaca hizmet edecek performansın kendisinin bile üzerine çıkan bir deneyim olduğundan bahsetmişti. Öte yandan Moral “Amemus”un seyircinin üzerinde nasıl bir etki bırakacaksa, kendisi üzerinde de benzer bir etkiyi bırakacağına değinmişti.Yaklaşık 15-20 dakika süren performansın sona erdiğini duyuruyor bir erkek sesi: “Performansımız bitmiştir”. Bu sırada başka bir erkek “Biz de bittik” diyor yüksek sesle. Seyirciler mekandan çıkarken performans hâlâ sürüyor; Şükran Moral ile performansı birlikte gerçekleştirdiği partneri sevişmeye devam ediyor.Çıkışta “Bunun üstüne sigara yakılır” diyor bir adam, bir kadının ise “Midem bulandı” sözlerini işitiyorum. Performansa dair yorumlar çok: Utananları da görüyorum, sanatın burada verdiği mesajı anlamadığından yakınanları da. Bazı izleyiciler de Andy Warhol’un çalışmalarına benzetiyor. Bu performansı Türkiye için oldukça yeni ve etkileyici bulduğunu söylüyor bazıları. Röportajında sanatta ve sanatında göze almayı, kendini riske atmayı sevdiğini belirten ve bu performansın seyirci üzerinde sarsıcı bir deneyim yaratacağından söz eden Şükran Moral’ın, tam da dediği gibi oluyor. Seyirci sarsıcı bir deneyim yaşayarak ayrılıyor.