Morales, tam bir yıl sonra Bolivya'dan ayrıldığı havalimanına döndü: "Dünyanın tüm sağcılarına sesleniyorum, 'barbarlar' tekrar iktidarda"

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Geçen sene ordu ve muhalefetin baskısıyla istifaya zorlanan eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkeden kaçmak zorunda kaldığı noktaya tam bir yıl sonra tekrar geri döndü. Bu sefer Bolivyalı liderin yanında on binlerce destekçisi vardı.

Bir yıl sonra Chimore'de tekrar halkı selamlayan Morales, ekim ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kendisinin aday gösterdiği Luis Arce kazanmasının ardından bu hafta Bolivya'ya dönmüştü. Morales'in etrafındakiler "Evo, Evo, Evo" şeklinde tezahürat yaptı.

Bolivya'da geçen sene Morales'in kazandığı seçimin şaibeli olduğunun iddia edilmesinin ardından ülkede büyük protestolar başlamıştı. Ordu, Morales'e verdiği desteği geri çektikten sonra Bolivya lideri, Chimore'den kalkan bir Meksika hava kuvvetleri uçağıyla ülkeden kaçmıştı.

Çarşamba günü gerçekleşen sembolik etkinlikte on binler Morales'in uçağının havalandığı pistin üzerinde buluştu.

Sahneden destekçilerine seslenen Morales, "Yalnız olmadığımızı biliyorduk. Geri döneceğimizi biliyorduk" dedi.

Koka yapraklarıyla çevrili havalimanında konuşan eski koka üreticileri sendikası başkanı, kendisi istifaya zorlandıktan sonra makamını devralan muhafazakar senatör Jeanine Anez ve ABD'yi hedef alarak "Bu barbarların tekrar gücü eli geçirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu.

Morales, bu ifadelerinden sonra; "Bolivya'daki ve dünyanın genelindeki sağcılar şunu bilmeli; barbarlar hükûmete geri döndü. İktidardayız" diye konuştu.

Morales'in halefi Luis Arce, toplanmada yer almadı.