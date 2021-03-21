"Morales'e darbe" gerekçesiyle tutuklanan Bolivya'nın eski geçici devlet başkanı Jeanine Anez'in tutukluluk süresi uzatıldı

Bolivya'nın eski geçici devlet başkanı Jeanine Anez'in tutukluluk süresi uzatıldı..

"2019'da Evo Morales'e yapılan darbede rol aldığı" gerekçesiyle tutuklanan Bolivya'nın eski geçici devlet başkanı Jeanine Anez'in tutukluluk süresi, soruşturma için uzun bir süreye ihtiyaç duyulması ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunması gerekçesiyle uzatıldı.

Bolivya basınında yer alan habere göre, ülkede "darbe davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında, La Paz Eyalet Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi, 13 Mart'ta gözaltına alınan eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında verilen 4 aylık önleyici tutuklama kararının süresini 6 aya çıkardı.

Ne olmuştu?

Morales 2019'da ordu ve muhalefetin baskılarıyla istifa edip ülkeyi terk etmeye zorlandıktan sonra Anez, en kıdemli senatör olduğu gerekçesiyle kendini geçici devlet başkanı ilan etmişti. Sosyalizm Hareketi Partisi, Anez'in ordu ile iş birliği yaparak Morales'in istifaya mecbur bırakılmasında rol oynadığını iddia etti.

Anez, tutuklanmadan önce hakkında çıkarılan yakalama kararını sosyal medya üzerinden paylaşarak, "siyasi yargılama başladı" yazdı. Anez'e terörizm, komplo ve halkı ayaklandırma suçlamaları yöneltildiği görüldü.

Geçen ekim ayında yapılan seçimleri Sosyalizm Hareketi büyük bir farkla kazanmış, Luis Arce devlet başkanı olmuş ve Morales ülkeye geri dönmüştü.