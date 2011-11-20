Moral eğitimde kalpazan operasyonu

T24-

Yakalandı paraları yırttı



1 milyon 800 bin lira değerinde sahte ruble



Milliyet'in haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez Rus rublesi operasyonuna imza attı. Mali polis tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, İstanbul’da bir şebeke tarafından sahte Rus rublesi basıldığı belirlendi. Çete liderinin Yusuf Durul olduğunu tespit eden polis, bu kişinin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda başmüfettiş olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Üzeyir Sözen’le irtibatlı olduğunu tespit etti.Sözen’le çete elebaşı Durul’un Baltalimanı Polis Moral Eğitim Merkezi’nde buluşacağını belirleyen polis teknik ve fiziki takip çalışmalarına başladı. İddiaya göre Sözen, Durul’un getireceği örnek paraları analiz edecek ve analiz alıcıların istediği nitelikte olursa alıcılar adına sipariş verecekti. Baltalimanı Polis Moral ve Eğitim Merkezi’ndeki buluşma fiziki takip altına alındı ve kamera kaydı yapıldı.Emniyet Müdürü Sözen, Polis Merkezi’nin lobisinde Durul’un getirdiği örnek paraları çantasından çıkardığı hassas kontrol cihazı ile analiz etti. Paraların alıcıların istediği nitelikte olduğuna karar verdi ve siparişi verdi.Anlaşma sağlandı ve polis harekete geçti. Sözen, meslektaşlarını karşısında görünce cebindeki örnek paraları alarak yırttı. Sözen ve Durul, başka illerden de gelen onlarca polisin önünde gözaltına alındı. Polis yırtılan paralara ile paraları analiz ettiği kontrol cihaza el koydu. Sözen’in bir soruşturma için İstanbul’a görevli olarak geldiği öğrenildi.Mali polis, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Silivri ve Kadıköy’de de eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Durul ve Sözen’in yanı sıra 2 Çeçen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şebekenin kullandığı büyük boy bir matbaa ile 2 işyeri ve 7 evde arama yapıldı. Aramalarda 6 bin 120 adet 5 binlik Rus Rublesi, 20 adet basımı ve kesimi tamamlanmış 5 binlik Rus Rublesi, 2 bin adet 35x50 ebadında boş para kağıtları, 1 adet para detektörü ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sahte Rus rublelerinin 1 milyon 800 bin liraya denk geldiği belirtildi. Sahte paraların Rusya’da piyasaya sürüleceği iddia edildi.