'Mor Yayla' beyaza büründü

TRABZON\'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, \'Uluslararası Bern Sözleşmesi\' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştirildiği ve yörede \'Mor Yayla\' olarak bilinen Kadıralak Yaylası, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla önceki hafta beyaz örtüyle kaplandı. Her yıl nisan ayında açan, \'Uluslararası Bern Sözleşmesi\' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştirildiği yayla, bu yıl nisan ayı gelmeden mor renklere büründü. Yayla, dün gece yağan karla birlikte bu kez de beyaz örtüyle kaplandı. Mor renklerin yerini beyaza bıraktığı yaylada kar altında çıkan çiçekler, güzel görüntü oluşturdu. Mavi yıldız çiçekleri, yaylada ortalama 2 hafta görülebilecek.

KADIRALAK YAYLASI

Trabzon\'un Tonya ilçesine, 9 kilometre uzaklıkta, 1300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan ‘mavi yıldız’ çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince, uzun yapraklı çiçek, \'Uluslararası Bern Sözleşmesi\' gereği Türkiye\'nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında yer alıyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından \'tabiat parkı\' ilan edildi. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor. Kadıralak Yaylası\'nın 3’üncü derece doğal sit alanı olan statüsü ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım’ alanı olarak değiştirildi. Yeni statünün risk oluşturacağını öne süren bölge halkı ve çevreciler, Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen bu kararın iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi’ne dava açtı.



