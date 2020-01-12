Mor Yakup Manastırı'nda 7 yıl sonra ilk kez ayin yapılamadı

Restorasyon çalışmaları tamamlanarak ibadete açılan Mor Yakup Manastırı’nda Rahip Sefer Bileçen’in tutuklanması nedeniyle 7 yıl sonra ilk defa ayin yapılamadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Bagok Dağı’nın eteklerinde kurulu olan Süryani yerleşimi Üçköy (Xarabalê) kırsal mahallesindeki Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen geçtiğimiz gün yapılan baskınlarda gözaltına alınarak, tutuklandı. “Örgüte yardım ve yataklık” iddiası ile tutuklanan Rahip Bileçen’in ardından Mor Yakup Kilisesi’nde ibadete açıldığı Ağustos 2013 yılından bu yana ilk defa bir Pazar günü ayin yapılamadı. Rahip Bileçen’in tutuklanmasının ardından bölgede “Kapan-1” adı ile geçtiğimiz gün başlatılan ve halen devam eden operasyonlara rağmen köyde yaşayan bir grup Süryani bugün Manastıra gitti. Ancak Manastıra gidenler rahip olmadığı için ayin gerçekleştiremedi.

Her hafta yaptıkları ayini bu hafta gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını bildiren Süryaniler, Bileçen’in bir an önce bırakılması talebini yineledi.

Süryanilerin Tur İzlo Dağı olarak adlandırdığı Bagok Dağı’nda 500'lü yıllarda inşa edilen ve yıkıldıktan sonra 1172 yılında yenilenen Mor Yakup Manastırı, yıllar içinde tahrip edilmiş, 90’lı yıllarda yaşanan köy boşaltmaları ile birlikte tamamen terk edilmişti. 2006 yılında “Demokratikleşme Paketleri” kapsamında boşaltılan köylere dönüşlerin başlatılması ile beraber bir grup Süryani köylerine geri dönerken, Mor Yakup Manastırı da Süryani Cemaati tarafından yeniden inşa edilmeye başlandı. 2013 yılında biten restorasyon çalışmalarının ardından Manastır ibadete açılırken, 2013 yılından bu yana Rahip Bileçen Manastır’da görev yapıyordu. (MA)