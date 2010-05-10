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Kültür-Sanat

Mor ve Ötesi'ten yeni albüm müjdesi

'Mor ve Ötesi'' grubunun, 4 yıllık bir aradan sonra ''Masumiyetin Ziyan Olmaz'' adını verdikleri yeni albümü 12 Mayıs'ta müzik marketlerdeki yerini alacak.

10 Mayıs 2010 03:00

T24 - ''Mor ve Ötesi'' grubunun, 4 yıllık bir aradan sonra ''Masumiyetin Ziyan Olmaz'' adını verdikleri yeni albümü 12 Mayısta müzik marketlerdeki yerini alacak.
     
Prodüktörlüğünü Tarkan Gözübüyük'ün üstlendiği albümde 11 şarkı bulunuyor.
    
Grup, bu albümde de uzun süredir birlikte yürüdüğü temel prodüksiyon ekibini bozmazken, tüm söz ve müziği ''Mor ve Ötesi''ne ait albümün çıkış şarkısı ''Yorma Kendini'' olacak. Şarkının video klibi yönetmen Murat Onbul tarafından çekildi ve yayına girdi.
    
Sıra dışı kapak tasarımıyla da dikkat çeken albüm, 12 Mayısta müzikseverlerle buluşacak.

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