-MOR VE ÖTESİ'NDEN TARKAN'A DESTEK ANTALYA (A.A) - 19.09.2010 - Mor ve Ötesi Grubu, Side 10. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Side Antik Liman'da konser verdi. Side Antik Liman'da toplanan binlerce yerli ve yabancı izleyici, festivalin bu yılki en hareketli konserinde doyasıya eğlendi ve şarkılarında gruba eşlik etti. Mor ve Ötesi 1,5 saat sahnede kaldı. Konseri ''Ayıp olmaz mı'' isimli parçaları ile açan Mor ve Ötesi, programları içinde son albümlerinin yanı sıra ''Sevda çiçeği'', ''Cambaz'', ''Küçük sevgilim'', ''Deli'', ''Yaz yaz'' ve ''Bir derdim var'' isimli sevilen parçalarına da yer verdi. -TARKAN'A DESTEK- Grup elemanlarından Harun Tekin konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarkan'ın çevre konusundaki duyarlılığıyla ilgili olarak, herkesin her konuda görüş belirtebilmesinin demokrasi kültürü açısından doğru bir hareket olduğunu söyledi. Siyaset konusunda görüş bildirmenin farklı yorumlara ve sanatçının risk almasına neden olabileceğine işaret eden Tekin, şöyle dedi: ''Dinleyicilerimizin yarısı farklı, yarısı farklı düşünüyor olabilir. Dolayısı ile herhangi bir konuda fikir beyan ettiğinizde bir risk alırsınız. Orada da seçim devreye girer. Her konuda da fikir beyan etmek olmaz. Her konuda fikriniz olsa da her konuda fikir beyan etmezsiniz, onu seçersiniz. Bu konuda da herhalde, dönemin ruhu itibari ile ekoloji, çevre katliamları önemli bir yer tutuyor, onlara ağırlık vermenin daha büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum şahsen. O açıdan da Tarkan'ın yaptığı son hareketleri, son zamanlarda ortaya koyduğu duruşu destekliyorum tabii ki. Çünkü biz şarkı söyleyen, müzik yapan insanların hakikatle, gerçekle başka bir ilişkisi var. Bir bakan, başbakan, bir bürokrat mutlaka kendi işlerinde yeterince başarılı olabilirler, iddialı olabilirler ama ozanlara kulak vermek her zaman iyidir. Çünkü onların vicdanı daha temizdir.'' Harun Tekin, açıklamasında hayranlarına yeni bir şarkının müjdesini de verdi. Tekin, ''15 Ekim 2010 tarihi itibarıyla bir İngilizce şarkımız yayımlanacak, öncelikle internet üzerinden, daha sonra televizyonlardan. 15 yıldır ilk defa bir İngilizce şarkı yapıyoruz'' dedi.