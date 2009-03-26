Mor ve Ötesi yollarda

Mor ve Ötesi Avrupa turnesine çıkyor



Geçen yıl Deli parçasıyla Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil ederek dokuzuncu sıraya yerleşen rock topluluğu Mor ve Ötesi, yarın Avrupa turnesine çıkıyor. Grubun 15 günlük, 11 ayaklı Avrupa turnesinde sırayla Hollanda, Almanya, Avusturya, Fransa gibi AB ülkeleri bulunurken, ekip en fazla konseri sekiz şehirle Almanya'da verecek. Turne, 13 Nisan'da Frankfurt'ta noktalanacak. Turne ile ilgili tüm ayrıntılar ve bilet bilgileri grubun resmi internet sitesi www.morveotesi. com'da yer alıyor.





