mor ve ötesi'nden LGS'ye girecek öğrencilere şarkı tavsiyeleri

Alternatif rock grubu mor ve ötesi, bugün Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarı dilerken, onlara sınavdan önce ve sonra dinlemeleri için şarkı tavsiyesinde bulundu.

Grubun resmi sosyal medya hesabından "Sınava girmeden" notuyla birlikte mor ve ötesi'nin 'Sultan-ı Yegah' yorumu paylaşıldı. "Sınavdan çıkınca" notunun altında da grup, en tanınan şarkılarından 'Daha Mutlu Olamam'a yer verdi.

Sınava girecek herkese başarı dileyen mor ve ötesi üyeleri, "Çok çalıştınız, ama şunu sakın unutmayın: hiçbir sınavın sonucu tek başına hayatınızı belirlemeyecek. Şahane bir gün olsun" mesajı verdi.