Mor ve Ötesi 20. yılında sürprizlerine devam ediyor

Bu sene 20. yılını kutlayan Mor ve Ötesi, yeni şarkısı 'Melekler Ölmez'in hemen ardından box setlerinin ikincisi 'Kayıtlar 2005-2016'yı müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

20. yıl kutlamalarına DMC ve Rakun etiketiyle yayımlanan 'Kayıtlar 1996-2004' adlı ilk box setle başlayan grup, 20 yıllık müzikal geçmişinin ikinci yarısını yansıtan bu box setle tüm kayıtlarını sevenleriyle buluşturmuş olacak.

“Kayıtlar 2005-2016” 4 CD ve 44 şarkıdan oluşuyor: “Büyük Düşler” (2006), “Masumiyetin Ziyan Olmaz” (2010), “Güneşi Beklerken” (2012) ve grubun farklı çalışmalar için kaydettiği tam 9 şarkıdan oluşan Diğer Kayıtlar. 2008 Eurovision Şarkı Yarışması için hazırlanan “Deli”, “İddia” ve “Sonbahar”, grubun bu yıl çıkardığı iki yeni single “Melekler Ölmez” ve “Anlatamıyorum” ile daha önce CD formatında yayımlanmamış iki İngilizce şarkı, “Loveliest Mistake” ve “Dependence Day” de bu seçkide yer alıyor.

Grubun 20 yıllık külliyatıyla birlikte tüm şarkı sözlerinin, hiç yayımlanmamış görsellerinin ve bazı özel sürprizlerin yer alacağı 8 CD’lik üçüncü box set ise 2017’nin ilk aylarında sınırlı sayıda basılacak.

Her üç kutunun görsel tasarımını da yenilikçi yaklaşımıyla dikkatleri çeken genç sanatçı Hüseyin Sandık üstlendi.

20. Yıl Özel Konseri Zorlu PSM’de!

İlk albümünü 1996 yılında çıkartan rock müziğin en önemli gruplarından mor ve ötesi; çok özel kayıtlar, albümler ve performanslarla dolu kariyerinin 20. yılını, 23 Aralık Cuma günü ‘Sahne Üstü Ayakta Konser’ ile Zorlu PSM’de kutlayacak. Grubun 20 yıllık yolculuğunu gözler önüne serecek bu konserde izleyicileri sürpriz konuk sanatçılar, grubun 20 yılına eşlik eden görüntüler ve daha birçok farklı sürpriz bekliyor. 23 Aralık akşamı saat 20.00’deki konserin biletlerinin satışı Biletix ve Zorlu PSMgişelerinde devam ediyor.