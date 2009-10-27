'Mor Menekşe' esprisine Kayahan yorumu

Galatasaray taraftarı ünlü sanatçı Kayahan, Fenerbahçe- Galatasaray derbisini değerlendirirken, Fenerbahçe tribünlerinde "Mor menekşe" adlı şarkının kullanılmasının kendisini üzdüğünü söyledi.



Galatasaraylı Kayahan'ın besteleri hep rakiplerinin dilinde. Özellikle pazar günü GS'nin FB'ye 3-1 yenilmesinin ardından Kayahan'ın "Mor Menekşe" adlı şarkısı Fenerlilerin diline düştü. CNN TÜRK'te yayınlanan Gündemin Rengi programında Rıdvan Akar'ın sorularını yanıtlayan Kayahan da şarkıyı Fenerlilerin ince bir sataşma olarak kullanmalarından rahatsız olmadığını söyledi. Kayahan maçta ufak-tefek hakem hataları olduğunu, ancak olmasa da sonucun değişmeyeceğini belirtti, Fenerbahçe'yi tebrik etti.



Fenerbahçe’nin alması gereken bir karşılaşma olarak değerlendirerek, "Keita atılmasaydı belki Galatasaray daha iyi bir maç çıkarabilirdi. Maalesef atıldı ve maç orada bitti. Galatasaray’la Fenerbahçe arasında 5 puan fark oluştu. Bu da pek hoş olmadı. Beni üzen de benim, “Mor menekşe” adlı şarkımın Fenerbahçe tribünleri tarafından kullanılmasıydı.



Fanatik bir Galatasaraylı değilim fakat tabii ki üzüldüm. Ama Fenerbahçe daha iyi oynadı ben de bu nedenle onları kutluyorum. Biz bir takım gibi olamadık. Sonuç olarak da mağlubiyet geldi." dedi.





