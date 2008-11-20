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Yaşam

Mor Çatı’ya ambargo!

Şiddet gören kadın ve çocuklara kucak açan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı yönetimi, Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan 2005’ten beri aldıkları

20 Kasım 2008 02:00

Şiddet gören kadın ve çocuklara kucak açan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı yönetimi, Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan 2005’ten beri aldıkları 15 bin YTL yardımın kesileceğini açıkladı.

Mor Çatı, 20 kadın ve çocuğun kaldığı sığınağa, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın maddi desteğini kesmeye hazırlandığını açıkladı. Eylül 2005’ten bu yana maddi destek veren Beyoğlu Kaymakamlığı’nın bütçe olmadığı gerekçesiyle bu kararı aldığını bildiren Mor Çatı, ilgilileri yardıma çağırdı.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kaymakamlığın 20 kadın ve çocuğun yiyecek, su, elektrik gibi masrafları ile çalışanlara ödemesi gereken toplam aylık harcama 15 bin YTL civarında. Zaten sığınakta kalan kadın ve çocukların pedagog, psikolog, avukat vb. ihtiyaçlarının büyük bir bölümü Mor Çatı tarafından karşılanıyordu.

Bu miktarın bile temin edilememesi, kaymakamlığın ilgili kurumlara defalarca yaptığı başvurudan red yanıtı alması, Mor Çatı’nın Bakan’la birkaç kez, Valilikle birçok kez yaptığı görüşmelerden sonuç alamaması, aslında devletin sığınaklara karşı tutumunun açık bir göstergesi.”

Kadın örgütlerine çağrı

Sığınak çalışmasının içinin boşaltılmaya, kadın hareketinin bu konudaki varlığı ve hassasiyetinin tasfiye edilmeye çalışıldığını savunulan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
“Sığınakların birçoğundaki düzenlemelerin kadın ve çocukların şiddetten uzak bir yaşam kurmasını öngörmediği, kadınları şiddet ortamına geri dönmek zorunda bıraktığı biliniyor. Mor Çatı’nın sığınağının da kadın ve çocuklar açısından bir barınağa dönüşmesine izin vermeyelim. Kadın örgütlerinin şiddete karşı mücadelenin öznesi olduğunu hep birlikte vurgulayalım.”

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