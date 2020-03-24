Mor Çatı'dan kadınlara çağrı: Koronavirüs günlerinde şiddetten uzaklaşma deneyimlerinizi paylaşır mısınız?

Kadına yönelik erkek şiddeti konusunda yıllardır çalışan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Koronavirüs salgını günlerinde kadınlar için bir anket hazırladı.

Anket, kadınların şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları desteklere ne kadar erişebildiklerini ve erişimde yaşadıkları sorunları ortaya çıkarmayı hedefliyor.

"Koronavirüs salgını ile mücadele edebilmek için evde kalmamız çok önemli" diyen vakıf, herkes için güvenli bir alan olması gereken evlerde kadınlar ve çocukların şiddete maruz kaldığını hatırlattı ve "deneyimlerinizi bizimle de paylaşır mısınız?" dedi.

Kadınlara "haklarınızı kullanmayı unutmayın" çağrısını yineleyen Mor Çatı "Şiddetten uzaklaşmanın zamanı olmaz" ifadesini kullandı.

Ankete ulaşmak için tıklayın: Koronavirüs salgını süresince şiddet başvuru deneyimleri