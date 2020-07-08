Mor Çatı Gönüllüsü Ayşegül Özadak: Sığınaklar kadınları şiddet faili erkeklerle uzlaştırıyor geri gönderiyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Osman Topal isimli bir erkeğin sığınma evinden aldığı Zeynep Topal'ın ölü bulunmasını değerlendiren Mor Çatı Gönüllüsü Ayşegül Özadak, "Sığınaklar da kadınları şiddet faili erkeklerle uzlaştırıyor" dedi.

Eşi Osman Topal tarafından, İstanbul'daki sığınma evinden alınan ve Bingöl'e götürülen Zeynep Topal bir sitenin bahçesinde öldürülmüş halde bulundu, Osman Topal ise gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı'ndan Semra Turan’a yaşananları değerlendiren Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü Ayşegül Özadak, destek isteyen bir kadının daha sonra öldürülmesinin üzücü olduğunu, sığınağın yerini fail ile paylaşanların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.

"Sığınağın yerini bildirmek suçtur"

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa’nın kadınlara yönelik şiddeti önleme amacını taşıdığını söyleyen Özadak, "Bilindiği üzere bu yasalar uygulanmadığı gibi ortadan kaldırılmak isteniliyor. Bunu yapan devletin, kadınları değil, fail erkekleri koruduğunu gösteriyor. Şiddet mağduru kadınların ilk başvurabileceği yerler sığınaklar da kadınları korumuyor. Failler rahatlıkla gelip ‘Ben eşimin yerini öğrenmek istiyorum’ diyebiliyor. Onlar da yerini çok rahatlıkla verebiliyor" ifadelerini kullandı.

Sığınmaevlerinin adreslerinin gizli olduğunu vurgulayan Özadak, "Bu yerlerin paylaşılması suçtur. Sığınakların yerleri teşhir edilerek suç işleniyor. Buralarda da erkek dayanışması kuruluyor. Erkekler birbirlerini koruyor. Kadınlar korunmuyor. Nasıl oluyor da kadın tekrardan şiddete maruz kalan erkekle gönderilebiliniyor?" diye sordu.

"Zeynep faille gitmek istese bile sığınma evi önlem almalıydı"

Zeynep’in faille gitmek istemesi dahilinde bile sığınmaevinin yasalar çerçevesinde önlem alması gerektiğini ifade eden Özadak, "Zeynep’i faille gönderenler bir güvenlik planı yaptı mı? Risk analizi yapıldı mı? Zeynep daha önce de ölüm tehditleri alıyormuş. Can güvenliğinin risk altında olduğunu söylüyor. Dolayısıyla belli ki bir risk analizi yapılmamış. Ortaya çıkan sonuç fail erkek istediği zaman yeri tespit edebiliyor. Ve kadını alıkoyabiliyor. Sığınağı yönetenlerin kadınları korumaya odaklı çalışmadığını görüyoruz. Sığınaklar da kadınları şiddet faili erkeklerle uzlaştırıyor geri gönderiyor. Bunlar çok ciddi ve yapısal bir sorundur" diye konuştu.

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