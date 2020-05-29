Mor Çatı'dan İçişleri Bakanlığı'na yanıt: Kadınların şiddet şikayetleri alınmıyor; veri toplama işiniz sorunlu

Uzun yıllardır kadına şiddete karşı mücadele yürüten Mor Çatı, İçişleri Bakanlığı'nın "Koronavirüs salgını döneminde kadına yönelik şiddet olayları azaldı" açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 26 Mayıs'taki “Ülkeleri etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye’de bu olaylar azaldı” saptamasına yanıt verilen açıklamada şiddete uğrayan kadınların şikayetlerinin alınmadığı, bu nedenle kayıt tutulmadığı belirtildi.

Açıklamada Mor Çatı'nın kadına yönelik şiddetle mücadele 30 yıllık deneyime sahip olduğu vurgulanarak Koronavirüs salgını döneminde kadınların 155'i (Polis) aradığı, ulaşamadığı, KADES'e (İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması) başvurarak yardım istediği ama polisin gelmediği bilgisinin paylaşıldığı vurgulandı.

Mor Çatı, şiddete uğrayan kadının başvurusu üzerine polisin gelmesi durumunda ise “Salgın var, işlem yapılmıyor” gibi yanlış bilgiler verildiğine dikkati çekti. Mor Çatı, "Şikayet alınmadığı sıkça paylaşıldı. 155’e ulaşamayan, polis tarafından şikayeti alınmayan kadınların bilgileri sisteme girilmediğine göre İçişleri Bakanlığı’nın veri toplama biçiminin başlı başına sorunlu olduğu göz önünde bulundurularak paylaştığı verilerin gerçeği yansıtmadığı görülmelidir" dedi.

Açıklamada"İçişleri Bakanlığı'nı diğer bakanlıklar gibi kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürürlükte olan 6284 sayılı yasanın öngördükleri olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede üstüne düşen görevi yapmaya, görev ihmalinde bulunan personel hakkında işlem yapmaya davet ediyoruz" denildi.