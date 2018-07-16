Moody's'ten Türk bankalara uyarı: Yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankaların sorunlu kredilerinde artış uyarısında bulundu. Moody's, "Türk bankalarda sorunlu kredi oranının önümüzdeki 12-18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Moody's'e göre Türk bankalarda sorunlu kredi oranı yüzde 4'ü aşacak. Moody's, "Türk bankalarda sorunlu kredi oranının önümüzdeki 12-18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Kuruluş, Türk bankalarında sorunlu kredi artışının kredi notu açısından negatif olduğunu da vurguladı. Ayrıca Moody's, "Sorunlu kredilerde güçlü ve sürekli artış varlık kalitesini zayıflatır" dedi.

Sorunlu kredi nedir?

Sorunlu krediler, kredi anlaşması sonucunda belirlenmiş geri ödeme anlaşmasının önemli oranda bozulduğu, anapara ve/veya faiz ödemelerinde gecikmelerin yaşandığı ve dolayısıyla da zarar olasılığının belirdiği kredilerdir.

Sorunlu krediler Banka tarafından müşterisine tahsis edilmesi ile başlayan kredi işlemi üç olası durum ile sonlanabilir. Bu durumlar;

• Kredi kullanan banka müşterisinin, sözleşme şartlarına uygun davranması ve banka tarafından kredinin tahsil edilmesi,

• Kredi tahsisinden sonra ortaya çıkan beklenmedik durumlar sebebiyle, banka ve kredi müşterisinin, kredi şartları ve kredi ödeme planını yeniden yapılandırması,

• Kredi kullanan banka müşterisinin, krediyi geri öde(ye)memesi yani kredinin, kredi sözleşmesi şartlarına uygun olarak geriye tahsil edilmemesidir.

Sorunlu krediler yukarıda değinilen üç olası durumdan sonuncusunun geçerli olması durumunda kredi, sorunlu kredi kapsamına girmektedir. Ancak bunun yanında bir kredinin sorunlu kredi olarak tanımlanması için bazen bu üçüncü olasılığın gerçekleşmesini beklemeye gerek yoktur. Kredi için bir risk olasılığının ortaya çıkması ile birlikte, gelecekteki ödemelerin aksayacağı ihtimali, böyle bir kredinin problemli krediler kapsamına girmesine neden olabilir.