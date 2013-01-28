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Ekonomi

Moody's 'dış kırılganlık' gerekçesiyle Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

Moody's Türkiye'nin kredi notunu değiştirmeyişini rezerv ve borçlara dayalı dış kırılganlıkla açıkladı, borsadaki kayıp yüzde 2.5'i buldu

28 Ocak 2013 19:04

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Moodys'in yaptığı yazılı açıklamada ''Cari işlemler açığını yapısal olarak düşürerek, döviz rezervlerini artırarak ya da özel sektörün dış borçlanmasını kısarak dış kırılganlıkların azaltılması yolunda ilerleme sağlaması durumunda, Türkiye'nin not artırımınını değerlendirebiliriz'' ifadesini kullanıldı. Ayrıca, açıklamada, "Türkiye ekonomisinin 2013 yılında yüzde 3,8 büyüyeceği, enflasyonun yüzde 7 oranında, cari açığın yüzde 7,4 oranında gerçekleşeceği" öngörülerinde bulunuldu.  

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin düzenlenen telekonferans öncesi yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunda ya da görünümünde bir değişikliğie gitmediğini açıklayarak, Türkiye'nin cari açıkta yapısal ilerleme kaydetmesi, dışsal kırılganlıkları azaltması, döviz rezevlerini artırması ve özel sektörün dış borçlanmasının azaltılması halinde, Türkiye'nin kredi notunu artırmayı değerlendirebileceklerini açıkladı.

Türkiye'nin cari açığının ve dışsal kırılganlıklarının halen not artışı önündeki zorluklar içerisinde olduğunu belirten Moody's, ''Türkiye'ye yabancı sermayenin akışında ani bir duruşun yaşanması halinde olası bir not indirimi söz konusu olabilir'' ifadesini kullandı.

''Kamu finansmanında bozulmanın olması halinde not görünümünde aşağı yönlü değişim olabilir'' değerlendirmesine yer verilen açıklamada, ''Özelleştirmelerin hızlanması Türkiye'nin kamu finansmanına ek güç sağlayacak. 2012'nin sonlarında enerji sektöründe bazı özelleştirmeler oldu. 2013'te de yeni özelleştirmelerin olması bekleniyor'' denildi.

Moody's'in açıklamasında Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı politikalarla ekonomik, finansal ve politik kırılganlıklar karşısında direncini artırdığını vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2013 yılında yüzde 3,8 büyüyeceği, enflasyonun yüzde 7 oranında, cari açığın yüzde 7,4 oranında gerçekleşeceği öngörülerinde bulunuldu.

 

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