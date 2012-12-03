Moody’s AB’nin de notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Avrupa Birliği'nin krize mücadele amacıyla kurduğu kurtarma fonunun kredi notunu düşürdü.

Moody's Avrupa Birliği'nin krize karşı ülkeler yardım amacıyla kurduğu kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması'nın kredi notunu AAA'dan AA1'e çekti. Kuruluş, kredi notu görünümünü de negatife çevirdi. Bu kredi notunun daha da düşürülebileceği anlamına geliyor.

Kuruluş karara gerekçe olarak, Avrupa İstikrar Mekanizması'na en fazla katkı sağlayan ülkelerden Fransa'nın ekonomik sorunlarını gösterdi. Kuruluş, Fransa'nın kredi notunu geçen hafta en iyi düzey olan “AAA”dan “AA1”e düşürmüştü. Kuruluş bunu ülkede uzun dönemli büyüme öngörülerinin olumsuz olması ile gerekçelendirmiş ve rekabet gücünün eksikliğine işaret etmişti. Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), süreli bir fon olan Avrupa Mali İstikrar Fonu'nun devamı niteliğinde.

Karara Fransa'daki ekonomik sorunlar gerekçe gösterildi.

Avrupa İstikrar Mekanizması'nın Almanya'daki sorumlusu Klaus Regling, Moody's'in kararını anlamakta zorlandığını belirterek şöyle konuştu: “Biz kuruluşun izlediği yöntemlerden memnun değiliz.” Regling, Moody's'in, her ülkenin sahip olduğu siyasi yükümlülükleri ve sermaye yapısını yeterince göz önünde bulundurmadığını söyledi.

Moody's'in AB kurtarma fonunun kredi notunun düşürülmesinin taze para bulmayı zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe