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Ekonomi

Moody's'e bir cevapta TOKİ'den

İSTANBUL, (DHA) - ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürmesine bir cevapta Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) geldi

09 Mart 2018 18:36

İSTANBUL, (DHA) - ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürmesine bir cevapta Başbakanlık Toplu Konut İdaresi\'nden (TOKİ) geldi. TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Yatırımcıdan gelen bu yoğun talep hem bizim için hem de ekonomimiz için olumlu bir göstergedir” dedi.

Moody’s’in kararına rağmen, TOKİ tarafından açık artırma organizasyonu ile 20 ilde yatırımcılara sunulan arsalara yoğun talep geldi. Açık artırma müzayedesi 346,5 milyon liralık rekor satış bedeli ile sonuçlandı.

8 Mart günü TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde, İstanbul Halkalı’daki Hizmet Binası’nda ve internet üzerinden katılımla düzenlenen açık artırma sonucunda 110 adet arsa ortalama yüzde 13 değer artışıyla 346.564.550 liraya alıcı buldu. 

TOKİ Başkanı Turan, yaptığı açıklamada, “Yatırımcıdan gelen bu yoğun talep hem bizim için hem de ekonomimiz için olumlu bir göstergedir” diye konuştu. Turan, ayrıca yapılan rekor teklifin Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

\"MÜZAYEDEMİZE YATIRIMCILAR REKOR BİR TEKLİFTE BULUNDU\"

Muhammen bedeli 306.523.524 lira olan 27 adet arsanın 40.041.026 lira (yüzde 13) değer artışıyla 346.564.550 liraya satıldığını belirten Turan, “20 ilde yatırımcılarımıza sunduğumuz arsalarımıza yoğun bir talep geldi. Yatırımcılarımızın göstermiş olduğu yoğun talep ülke ekonomisi göstergeleri adına da olumlu bir gelişmedir. Müzayedemize yatırımcılar rekor bir teklifte bulundu.  Bu rekor ülkemiz ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ve yatırım yapılabilir güvenli bir liman olduğunun göstergesidir. Bu rekor teklif Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir\" dedi.

\"GELİR, KAMUYA ODAKLI PROJELERİMİZDE KAYNAK OLARAK KULLANILACAK\"

Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara konut üretebilmek için atıl durumdaki kamu arazilerini değerlendirdiklerini ifade eden Turan, “Sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve kamu yatırımları için de arsa üretiyoruz. Konut, ticaret, özel eğitim alanı, akaryakıt, rehabilitasyon merkezi, sanayi alanı niteliğindeki arsaların alıcı bulduğu müzayedemizin sonucunda elde edeceğimiz gelir, kamuya odaklı projelerimizde kaynak olarak kullanılacaktır” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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