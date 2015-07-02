Moody's Yunanistan'ın notunu indirdi



Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu Caa2'den Caa3 seviyesine indirdi. Moody's Yunanistan'ın potansiyel not indirimleri için izlemeye alındığını bildirdi. Atina'nın borcunu ödeyemeyip temerrüde düşmesi, karara gerekçe olarak gösterildi. Moody's, Yunanistan'ın uluslararası kreditörlerden kredi alma ihtimalinin ise azaldığına dikkat çekti.

S&P ve Fitch Ratings de düşürdü

Standard & Poor's, referandum kararı sonrası Yunanistan'ın kredi notunu düşüren ilk uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olmuştu.

S&P, Yunanistan'ın kredi notunu CCC'den CCC-'ye düşürmüştü. Bir kademe sonrası D yani iflas anlamı taşıyor. S&P, Yunanistan'ın Euro'dan çıkma ihtimalini de yüzde 50 olarak duyurmuştu.

S&P'yi Fitch Ratings izlemişti. Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunu CCC seviyesinden CC'ye indiren Fitch Ratings, not düşürme gerekçesinde, referandumdan taleplere evet çıkması halinde bile erken seçimin gündeme geleceğine, Yunanistan'da mevcut parlamentonun üçte ikisinin ise tasarruf karşıtı milletvekillerinden oluştuğunu vurgulamıştı.