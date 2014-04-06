Moody's Ukrayna'nın notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna"nın "Caa2" olan devlet tahvili kredi notunu "Caa3"’e düşürdü, kredi notu görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.

Moodys’nin kararında ülkenin içindeki bulunduğu politik kriz, Rusya’dan gelecek olan kredi desteğinin kesilmesi ve Rus doğalgazının fiyatındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşma gereği Rusya Ukrayna’dan 15 milyar dolarlık devlet tahvili alarak kredi desteği taahhütünde bulunmuş, ancak Viktor Yanukoviç’in iktidardan düşürülmesinden sonra bu anlaşmanın uygulanmayacağı bildirilmişti.

Rusya, 15 milyar dolarlık kredi desteğinin ilk dilimi olarak aralık ayında 3 milyar dolarlık Ukrayna devlet tahvili satın almıştı. Rusya, Ukrayna'dan bu 3 milyar dolarlık kredi borcunu geri istiyor.