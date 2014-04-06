T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Moody's Ukrayna'nın notunu düşürdü

Moody's, Ukrayna devlet tahvili kredi notunu 'Caa2'den 'Caa3'e indirdi

06 Nisan 2014 15:54

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna"nın "Caa2" olan devlet tahvili kredi notunu "Caa3"’e düşürdü, kredi notu görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.

Moodys’nin kararında ülkenin içindeki bulunduğu politik kriz, Rusya’dan gelecek olan kredi desteğinin kesilmesi ve Rus doğalgazının fiyatındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşma gereği Rusya Ukrayna’dan 15 milyar dolarlık devlet tahvili alarak kredi desteği taahhütünde bulunmuş, ancak Viktor Yanukoviç’in iktidardan düşürülmesinden sonra bu anlaşmanın uygulanmayacağı bildirilmişti.

Rusya, 15 milyar dolarlık kredi desteğinin ilk dilimi olarak aralık ayında 3 milyar dolarlık Ukrayna devlet tahvili satın almıştı. Rusya, Ukrayna'dan bu 3 milyar dolarlık kredi borcunu geri istiyor.

ETİKETLER

moodysukraynanotunudüşürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24