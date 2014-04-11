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Ekonomi

Moody's Türkiyenin kredi notunu negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 'dış finansman pozisyonu üzerindeki baskının artması ve zayıflayan büyüme beklentileri' gerekçesiyle Türkiye'nin kredi notunu negatife çevirdi

11 Nisan 2014 11:15

Türkiye’nin kredi notu görünümündeki oynamanın gerekçesi, "dış finansman pozisyonu üzerindeki baskının artması ve zayıflayan büyüme beklentileri" olarak belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi. Moody's karara gerekçe olarak, Türkiye'nin dış finansman pozisyonu üzerindeki baskının artmasını ve zayıflayan büyüme beklentilerini gösterdi.

Kuruluş ayrıca Türkiye'nin baa3 olan kredi notunu teyit etti.

Hükümetin mali önlemlerinin güçlü olmasına vurgu yapan Moody's, ülkenin döviz borcundaki azalmaya ve bu borçların vade yapısının uzatılmasını olumlu olarak değerlendirdi.

Moody'sin kredi notu görünümünü değişiklği sonrasında BİST-100 güne %1.37 puan düşüşle başladı.

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