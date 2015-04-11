Moody's Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye 'nin Baa3 olan kredi notunu ve 'negatif' görünümünü değiştirmedi.

Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bu yıl diğer değerlendirmelerini 7 Ağustos ve 4 Aralık tarihlerinde yapacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de geçen ay Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" olarak teyit etmiş, not görünümünü de "durağan"da bırakmıştı.

Fitch'in açıklamasında, "Bankacılık sisteminin büyük bölümü iyi durumda olmaya devam ediyor, Banka Asya gelişmelerinden etkilenmedi. Bununla birlikte ekonomi politikası konusunda gerilimler kurlar üzerinde baskı yarattı" denilmişti.