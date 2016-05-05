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Ekonomi

Moody's: Türkiye'deki politik belirsizlik, 'kredi negatif' unsur olarak değerlendirilmektedir

"Türkiye'deki politik belirsizlik reformların ertelenmesine neden olabilir"

05 Mayıs 2016 21:30

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Davutoğlu'nu göndermesi ve AKP'nin kongre tarihinin belli olmasından sonra Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin cari açığının finansmanı için yüksek oranda dış finansmana bağımlı olduğu belirtilen açıklamada, “Yenilenen herhangi bir politik belirsizlik, yatırım güvenini azaltabileceğinden ‘kredi negatif’ unsur olarak değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Politik belirsizlik, daha önce duyurulan, büyümeyi artırıcı ve ülkenin dışsal kırılganlıklarını azaltabilecek reform sürecinin ertelenmesine neden olabilir” değerlendirmesine yer verildi.

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