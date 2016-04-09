Moody's Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye'nin "yatırım yapılabilir" seviyedeki kredi notunu ve "negatif" not görünümünü değiştirmedi.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu Baa3, görünümü de negatifte bıraktı. Kuruluş Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir en düşük seviyede derecelendiriyor.

Türkiye'nin kredi notlarında son durum

Kredi derecelendirme kuruluşlarının negatif görünümü 12-18 ay korumaları bir not indirimi olasılığına işaret ediyor ancak kuruluşlara bu sürelere ilişkin bir kısıtlama getirmiyor.

Moody's in en son 11 Nisan 2014'te yani 2 yıl önce Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife düşürmüştü.