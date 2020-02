Moody's Türkiye'deki bankaların notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve aşağı yönlü senaryo riskinin artması nedeniyle Türkiye'deki TOPLAM 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirdi. Moody's Türkiye piyasasındaki durumun önceki beklentilere göre kötüleştiğini bildirdi.

Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısındaki değer kaybı bu yılın başından beri yüzde 38'e ulaştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları 17 Ağustos'ta Türkiye'nin kredi notunda art arda indirime gitmişti.

Moody's Türkiye'nin notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürmüş ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti. Standard and Poor's (S&P) ise Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB-'den B+'ya düşürmüş, ülkenin kredi görünümünü ise "durağan" olarak teyit etmişti. Bu not indirimleri Türkiye'yi "yatırım yapılabilir ülke” seviyesinden bir adım daha uzaklaştırmıştı. Bu indirimler Türkiye'nin kredi notunu dünyanın en sorunlu ekonomileri olarak değerlendirilen Arjantin, Fiji ve Yunanistan ile aynı seviyeye getirmişti.

S&P ve Moody's ile birlikte bir diğer büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings de 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirmiş ve not görünümünün ise "negatif" olduğunu açıklamıştı. Not indirimine ilişkin yapılan açıklamada ise Türkiye’nin ekonomi politikalarına olan güvenin azaldığına ve makro ekonomik istikrar üzerindeki aşağı yönlü risklerin arttığına vurgu yapılmıştı.

