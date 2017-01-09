Moody's: Türkiye'de güvenlik konuları bankalar için negatif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Moody's, "Türkiye'de güvenlik konuları bankaların kredileri için negatif" dedi.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Moody's açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:
- Türkiye'deki güvenlik sorunları makro baskıları artırıyor.
- Türkiye bankalarının varlık kalitesinin bu yıl kötüleşmesi bekleniyor.
- Türkiye bankalarının brüt takipteki krediler oranının yıl sonunda yüzde 4'ü aşması bekleniyor.