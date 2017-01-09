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Ekonomi

Moody's: Türkiye'de güvenlik konuları bankalar için negatif

"Türkiye bankalarının brüt takipteki krediler oranının yıl sonunda yüzde 4'ü aşması bekleniyor"

09 Ocak 2017 15:17

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Moody's, "Türkiye'de güvenlik konuları bankaların kredileri için negatif" dedi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Moody's açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

- Türkiye'deki güvenlik sorunları makro baskıları artırıyor.

- Türkiye bankalarının varlık kalitesinin bu yıl kötüleşmesi bekleniyor.

- Türkiye bankalarının brüt takipteki krediler oranının yıl sonunda yüzde 4'ü aşması bekleniyor.

 

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