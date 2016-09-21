Moody's: Türkiye ekonomisi 15 Temmuz'u atlattı

Uuslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi ile yaşadığı ekonomik olumsuzlukları atlattığını bildirdi.

Türkiye'yi 'Yatırım yapılabilir ülke' olarak notlayan Moody's'in Küresel Ülke Riskleri Birimi Kıdemli Müdürü Alastair Wilson, "Başarısız darbe girişiminin ekonomide yarattığı şok etkisi büyük ölçüde bertaraf edildi" dedi.

Ancak Wilson, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik sorunlarının ve kırılganlıkların sürdüğünü de hatırlattı.

Moody's ve diğer kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacının, düşlük tasarruf oranlarının ve dış finansman ihtiyacının büyük ölçüde "sıcak para" olarak adlandırılan kısa vadeli portföy yatırımlarıyla finanse edilmesinin ülkeyi olası küresel şoklara karşı kırılgan hale getirdiğini ifade ediyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's daha önce, Türkiye'de sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek reformların hayata geririlmesinin ülke notunu olumlu yönde etkileyeceğini vurgulamıştı.

Hem Moody's'in hem de Fitch'in Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak üzerine notlaması, düşük riskli yatırımları tercih eden ve en az iki kurumdan 'Yatırım yapılabilir' şartı arayan fonların TL cinsi varlıklara yatırım yapmasını sağlıyor.