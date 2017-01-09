Moody's: Türk bankalarının ödenemeyen borç riski artıyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankacılık sektöründe kârlılığın takibe düşen kredilerdeki artış nedeniyle bu yıl zayıflayacağını öngördü.

Moody's raporunda, banka kârlarında ciddi düşüş beklendiği ifade ediliyor.

Kuruluş ayrıca bankaların varlık kalitesinin de kötüleşeceğini öngörüyor ve buna gerekçe olarak dört neden sıralıyor:

Yılsonunda brüt takipteki alacakların toplam kredilere oranının yüzde 4'e ulaşacağını öngören Moody's, Türk bankalarının artan ödenemeyen krediler için daha fazla karşılık ayırması gerekeceğini ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi danışmanlarından Bülent Gedikli ise Moody's'in Türk bankaları raporuna Twitter'dan tepki gösterdi ve "Moody's yine olumsuz kahinlik yapmıs ancak Türkiye ekonomisi ve bankaların gerçekliğiyle uyuşmuyor!" dedi.

Gedikli, konuyla ilgili ikinci Twitter mesajındaysa, "Bankalara kredileri geri çağırın, zor duruma sokun esnafı, sanayiciyi mi demek istiyorlar? Bankalarımız milli seferberlikte böyle birşey yapmaz" yorumunu yaptı.

Moody's'in Türkiye için ülke notu yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak altında, Ba1 seviyesinde. Notun görünümü ise durağan.