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Ekonomi

Moody's: Türk bankacılık sisteminin görünümü negatif (2)

(Moody’s’in Türkiye’nin 2018 ve 2019 için GSYH büyüme öngörüleriyle güncellendi) Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in yatırımcı hizmetleri birimi Moody’s Investor Service, bugün yayınladığı bir raporda Türk banka

15 Mayıs 2018 17:26

(Moody’s’in Türkiye’nin 2018 ve 2019 için GSYH büyüme öngörüleriyle güncellendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in yatırımcı hizmetleri birimi Moody’s Investor Service, bugün yayınladığı bir raporda Türk bankacılık sisteminin “finansman ve varlık kalitesindeki aşağı yönlü riskler nedeniyle görünümünün negatif olduğu\" vurgulandı.
“Bankacılık Sistemi Görünümü – Türkiye’nin finansman ve varlık kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskleri görünümü negatif yapmamıza yol açtı” başlıklı raporda yavaşlayan ekonomik büyüme, etkisiz para politikaları, para birimindeki değer kaybı ve yüksek işsizlik gibi etkenlerin birleşimi nedeniyle finansman ve varlık kalitesindeki görünümün negatif olduğu vurgulandı ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Genel tabloda Türkiye’nin herhangi bir dış şoka maruz kalma ihtimali hala düşük olsa da, bu ihtimal yükseldi. Bu da bankacılık sistemini yatırımcı güveninin kaybına karşı daha duyarlı hale getiriyor.
“Bankaların varlık kalitesi muhtemelen zorlu operasyon ortamı, bazı büyük borçluların yaşadığı finansal zorluklar ve zayıflayan inşaat sektörü nedeniyle bozulacak.
“Sorunlu krediler muhtemelen 2018’de 2017’deki yüzde 3 düzeyinden yüzde 4 düzeyine yükselecek.
“Öte yandan, Türk lirasındaki değer kaybı devam etse ve kredi büyümesi iç sermaye oluşumunun üzerinde kalsa bile sermaye yeterlilik oranları elverişli kalmalıdır.
“Moody’s Türkiye’nin GSYH büyümesinin geçen yıl yüzde 7.0 olduğu tahmin edilen düzeyden 2018’de yüzde 4.0’e, 2019’da da yüzde 3.5’e yavaşlayacağını öngörüyor.
“Bu rapor sadece bir güncellemedir ve bir kredi notu niteliği içermez.\"

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