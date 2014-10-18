T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moody's Rusya'nın kredi notunu indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu indirdi

18 Ekim 2014 18:59

Moody's Rusya'nın kredi notunu "Baa1"den "Baa2"ye indirirken, not görünümünü ise negatif olarak belirledi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "Baa1"den "Baa2"ye indirildiği, not görünümünün ise negatif olarak belirlendiğini bildirildi. Açıklamada, notun düşürülmesine gerekçe olarak, Rusya'nın orta vadeli büyüme beklentilerinin, bir süredir devam eden Ukrayna krizinin şiddetlenmesinin yanında, uluslararası yaptırımların genişlemesinin etkisiyle giderek artan bir şekilde baskı altında kalması gösterildi.

Sermaye çıkışı, Rus borçluların uluslararası piyasalara erişiminin kısıtlı olması ve düşük petrol fiyatları gibi nedenlerin, ülkenin döviz tamponlarında kademeli ancak devam eden bozulmaya yol açtığına işaret edilen açıklamada, bu durumun da notun düşürülmesinde etkili olduğu aktarıldı. çıklamada, Rusya'ya karşı sıkılaşan yaptırımlar sonrasında, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ciddileşmeye başladığı, tüketici ve yatırımcı güvenini de zayıflattığı dile getirilerek, "Moody's, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ve Ukrayna'daki karışıklık trendinin uzun süre devam etmesini bekliyor. Rus ekonomisinin bu yıl için küçülmesini beklemezken, reel ekonominin bu yıl içinde ve en azından 2015 yılının ortalarına kadar gerilemeye başlayacağını tahmin ediyor" denildi. Açıklama ayrıca, Ukrayna'daki krizin daha fazla tırmanması ve emtia fiyatlarının gerilemeye devam etmesi durumlarında, Rusya'nın kredi notunun baskı altında kalacağı ve düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER

rusyamoddyskredi notunu düşürdüindirdiputin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24