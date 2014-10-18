Moody's Rusya'nın kredi notunu indirdi

Moody's Rusya'nın kredi notunu "Baa1"den "Baa2"ye indirirken, not görünümünü ise negatif olarak belirledi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "Baa1"den "Baa2"ye indirildiği, not görünümünün ise negatif olarak belirlendiğini bildirildi. Açıklamada, notun düşürülmesine gerekçe olarak, Rusya'nın orta vadeli büyüme beklentilerinin, bir süredir devam eden Ukrayna krizinin şiddetlenmesinin yanında, uluslararası yaptırımların genişlemesinin etkisiyle giderek artan bir şekilde baskı altında kalması gösterildi.

Sermaye çıkışı, Rus borçluların uluslararası piyasalara erişiminin kısıtlı olması ve düşük petrol fiyatları gibi nedenlerin, ülkenin döviz tamponlarında kademeli ancak devam eden bozulmaya yol açtığına işaret edilen açıklamada, bu durumun da notun düşürülmesinde etkili olduğu aktarıldı. çıklamada, Rusya'ya karşı sıkılaşan yaptırımlar sonrasında, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ciddileşmeye başladığı, tüketici ve yatırımcı güvenini de zayıflattığı dile getirilerek, "Moody's, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ve Ukrayna'daki karışıklık trendinin uzun süre devam etmesini bekliyor. Rus ekonomisinin bu yıl için küçülmesini beklemezken, reel ekonominin bu yıl içinde ve en azından 2015 yılının ortalarına kadar gerilemeye başlayacağını tahmin ediyor" denildi. Açıklama ayrıca, Ukrayna'daki krizin daha fazla tırmanması ve emtia fiyatlarının gerilemeye devam etmesi durumlarında, Rusya'nın kredi notunun baskı altında kalacağı ve düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.