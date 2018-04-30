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Ekonomi

Moody's: RBS teklifi Santander'in kredi notuna etki etmeyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, Birleşik Krallık merkezli İskoçya Kraliyet Bankası’nın (RBS) kredi notu düşürülmesi bağlamında harekete geçmeme kararının Santander Bankası’na tahsis edilen kredi notunda bir düşüşe v

30 Nisan 2018 12:01

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, Birleşik Krallık merkezli İskoçya Kraliyet Bankası’nın (RBS) kredi notu düşürülmesi bağlamında harekete geçmeme kararının Santander Bankası’na tahsis edilen kredi notunda bir düşüşe veya geri çekilmeye sebep olmayacağını duyurdu.
RBS’nin 4 Nisan tarihinde uzun dönem kredi notunun Baa2’ye indirilmesinin ardından, gerekli işlem dokümantasyonlarına uygun olarak çözüm getirecek bir eyleme geçmesi gerekirken, RBS kredi notunun düşürülmesine ilişkin eyleme geçmeyeceği teklifinde bulunmuştu. Moody’s’in RBS’nin teklifinin Santander Bankası kredi notunda bir gerileme oluşturmayacağı duyurusu ise yalnızca teklifin içerdiği kredileri etkilerken, Moody’s teklifin diğer partilere zarar verecek ve kredilerle alakası olmayan diğer etkileri üzerinde bir değerlendirme yapılmadığını vurguladı.

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