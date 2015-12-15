Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, petrol piyasası görünümünü negatifte tuttu.

Moody’s tarafından hazırlanan "Petrol ve Gaz: Küresel 2016" adlı raporda, düşük petrol fiyatları nedeniyle, petrol piyasasının bazı alanlarında görünümün negatifte tutulduğu belirtildi.

Raporda, küresel petrol piyasasındaki arz fazlasının beklenenden daha uzun sürerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği ifade edilirken, bunun petrol ve doğalgaz endüstrisindeki arama, üretim, sondaj ve saha hizmetleri alanlarını baskı altına alabileceği vurgulandı.

Ayrıca, gelecek yıl İran'ın petrol ihracat hacmini yükseltmesiyle küresel arz fazlasının yükseleceği ve Çin'in ekonomisinin yavaşlamasıyla ham petrol talebinin düşeceğine dikkat çekilen raporda, petrol piyasasındaki negatif görünümün bu endişeleri yansıttığı bildirildi.

Moody's Petrol ve Gaz Genel Müdürü Steve Wood, raporda yer alan açıklamasında, "Düşük emtia fiyatları, 2016'da arama ve üretim faaliyetlerini kısıtlayacak. Bu durum, petrol endüstrisinde harcama kesintilerine ve üretim miktarlarında düşüşe neden olabilir" uyarısı yaptı.