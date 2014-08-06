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Ekonomi

Moody's kararı öncesi dolar güne yükselişle başladı

Cuma günü açıklanacak Moody's'in Türkiye not değerlendirilmesi ile ilgili olumsuz beklentilerle dolar 2.1650 TL'yi görerek 31 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

06 Ağustos 2014 13:30

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin dün NTV yayınında cuma günkü Moody's Türkiye kredi not değerlendirmesi için "beklentilerim eksi yönde" demesinin ardından dolarda yükseliş hız kazandı. 

Radikal’de yer alan habere göre, dolar Türkiye'nin kredi notu veya görünümünün düşürüleceği endişeleriyle bu sabah 2.16 TL'yi geçip 2.1665 TL'ye kadar yükseldi.  Bu seviye dolarda 31 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor.  Dolar TL'nin yanında diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında da değer kazanıyor. Gelişmekte olan ülkelere dair büyüme endişeleri de doların yükselişinde etkili rol oynuyor. 

Öte yandan ABD ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD’de ISM Hizmetler Endeksİ Temmuz’da 56.3 olan beklentiye karşılık 58.7 olarak açıklandı. ABD’de fabrika siparişleri de Haziran ayında yüzde 0.6 artış beklentisine karşın, artışın yüzde 1.1 gibi oldukça yüksek düzeyde gerçekleştiği açıklandı. 

Küresel yatırımcılar, jeopolitik endişelerle gelişmekte olan piyasalardan çıkma eğilimine girdiler. Uluslararası hisse senedi piyasalarında gerilemeler yaşanırken, dolar olumlu ekonomik verilere dayalı olarak artan gücünü korudu. 

 

Bakan Twıtter'dan açıkladı 

 

Ekonomi Bakanı Zeybekci dün öğleden sonra saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Bu sabah NTV'deki Moody's beklentimiz pozitif değil negatiftir sözümüz not indirimi anlamını taşımaz, aksine indirim beklentimiz yoktur" diyerek sözlerine açıklık getirdi. Ancak piyasalar yine de Moody's kararı öncesi dalgalandı.

 

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