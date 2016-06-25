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Ekonomi

Moody's İngiltere'nin kredi notunu negatife çekti

"İngiltere'de referandum kararının ardından büyüme zayıflayacaktır"

25 Haziran 2016 12:11

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, İngiltere'de yapılan referandumda Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma yönünde karar çıkmasının ardından, ülkenin "durağan" seviyede olan kredi notu görünümünün "negatif"e çekildiği belirtildi.

Öte yandan, İngiltere'nin "Aa1" olan ülke kredi notunun ise teyit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'de referandum sonucunun belirsizlik sürecinin uzamasına yol açacağı, ülkenin orta vadeli büyüme görünümüne ise "negatif" yönde etki edeceği vurgulandı.

Moody's'in açıklamasında, "İngiltere'nin AB ile ticaret anlaşmasının şartlarını müzakere edeceği birkaç yıllık dönemde, Moody's ülkede belirsizliğin artmasını, güvenin azalmasını, harcamaların ve yatırımların yavaşlamasını ve bunun bir sonucu olarak da büyümenin zayıflamasını beklemektedir." ifadelerine yer verildi

Açıklamada ayrıca, İngiltere'nin uzun vadede AB ile istenilen şartlarda bir anlaşma sağlayamaması halinde ülkenin ekonomik büyümesinin dikkati çeker şekilde daha zayıf olacağı belirtildi.

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