Moody's Finlandiya'nın kredi notunu Aa1 olarak doğruladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti Finlandiya’nın kredi notunu Aa1 olarak doğruladı.

Moody’s Finlandiya’nın kredi notu doğrulanmasını Finlandiya\'nın güçlü ekonomik büyümesinin kademeli mali gelişimi ve borçlarının ölçülü olması ile desteklendiğini ve kalan yapısal meydan okumalara rağmen Finlandiyalı yetkililerin reformlara kayda değer bir bağlılık göstermeleri ile destekledi. Yapılan duyuruda şöyle denildi: “Bu kararlı görünüm, Moody\'s tarafından hükümetin yapısal reformlara ve mali konsolidasyona olan bağlılığı göz önüne alındığında Finlandiya\'nın kredi profiline ilişkin risklerin dengelendiği görüşünü yansıtmaktadır. Bu durum, ülkenin ekonomik gücünde ve hükümetin bilançolarında yaşa bağlı maliyetlerden kaynaklanan olası bir bozulma riskini ve zayıf potansiyel büyümeyi etkili bir şekilde azaltmaktadır.

“Moody\'s, Finlandiya\'nın Nisan 2019 seçimlerini takiben yeni bir hükümete bağlı olarak, makroekonomik politika konusundaki bu geniş tabanlı siyasi görüş birliğinin devam etmesini bekliyor.”