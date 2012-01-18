-Moody's, Endonezya'nın notunu yükseltti CAKARTA (A.A) - 18.01.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Endonezya'nın ''Ba1'' olan uzun vadeli kredi notunu ''Baa3'e yükseltti, kredi not görünümünü ise ''durağan'' olarak belirledi. Kuruluştan yapılan açıklamada, Endonezya'nın kaydettiği hızlı büyüme oranına dikkat çekilerek, ülke ekonomisinin 2005 yılından bu yana yılda ortalama yüzde 6 büyüme elde ettiği vurgulandı. Endonezya'nın bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2001 yılından bu yana yüzde 2'nin altında olduğuna işaret eden Moody's, ülkenin kamu açığının GSYH'ye oranının da yüzde 30'u geçmediğini ifade etti. Kuruluş, ihtiyatlı mali yönetimin, düşük seviyelerdeki bütçe açığını koruduğunu ve gayrisafi yurt içi hasıla üzerindeki borç yükünü azalttığını belirterek, Endonezya'nın ekonomik büyümesinin dış şoklara karşı dayanıklılığını ispatladığının altını çizdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik yavaşlamaya karşın Endonezya'nın ekonomik büyümesinin hızlanacağını öngörmüş, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının 2012-2016 döneminde ortalama yüzde 6,6 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. OECD ayrıca Endonezya'nın Güneydoğu Asya ülkeleri arasında en dinamik ülke olacağını belirtmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de Aralık ayı ortasında Endonezya'nın uzun vadeli kredi notunu ''BB+'' dan ''BBB-'ye yükseltmişti.