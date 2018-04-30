Moody's Deutsche Postbank'ın kredi notunu değiştirmedi

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti Almanya merkezli Deutsche Postbank’ın mevduat notunu A3/Prime-2 olarak doğruladı.

Moody’s açıklamasında ayrıca uzun süreli mevduat notu olağandan olumsuza düşürülürken, derecelendirme eylemleri, Postbank\'ın en büyük ana şirketi olan Deutsche Bank AG\'nin (DB; mevduatlar A3, kıdemli teminatsız borç Baa2, negatif gündem, BCA ba1) uzun vadeli mevduat notları hakkında istikrarlı bir görünümden olumsuz etkilendi.

Eşzamanlı olarak Moody\'s, Postbank\'ın bağımsız ba1 Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) ve onun desteklenmiş BCA\'sını da destekledi.

Moody\'s, günümüzün derecelendirme faaliyetlerinin bir parçası olarak, Postbank\'ın A3 (cr) / Prime-2 (cr) Karşı Taraf Risk Değerlendirmelerini ve ayrıca tercih edilen hisse senedi enstrümanları için çeşitli finansman araçlarının notlarını doğruladı.