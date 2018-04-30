T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Moody's Deutsche Postbank'ın kredi notunu değiştirmedi

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti Almanya merkezli Deutsche Postbank’ın mevduat notunu A3/Prime-2 olarak doğruladı

30 Nisan 2018 13:14

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti Almanya merkezli Deutsche Postbank’ın mevduat notunu A3/Prime-2 olarak doğruladı.
Moody’s açıklamasında ayrıca uzun süreli mevduat notu olağandan olumsuza düşürülürken, derecelendirme eylemleri, Postbank\'ın en büyük ana şirketi olan Deutsche Bank AG\'nin (DB; mevduatlar A3, kıdemli teminatsız borç Baa2, negatif gündem, BCA ba1) uzun vadeli mevduat notları hakkında istikrarlı bir görünümden olumsuz etkilendi.
Eşzamanlı olarak Moody\'s, Postbank\'ın bağımsız ba1 Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) ve onun desteklenmiş BCA\'sını da destekledi.
 Moody\'s, günümüzün derecelendirme faaliyetlerinin bir parçası olarak, Postbank\'ın A3 (cr) / Prime-2 (cr) Karşı Taraf Risk Değerlendirmelerini ve ayrıca tercih edilen hisse senedi enstrümanları için çeşitli finansman araçlarının notlarını doğruladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçNisan DHAABDMoodys Yatırımcılar Hizmeti AlmanyaDeutsche PostbankınA3Prime2MoodysPostbankDeutsche Bank AG DB;A3Baa2BCAEşzamanlıMoody PostbankTemel Kredi Değerlendirmesi BCAPostbank A3Prime2Karşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24