Moody's, darbe girişimi sonrası Türkiye'nin notunu incelemeye aldı

Darbe girişiminin ardından, uluslararası kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmeleri sürüyor. Standart & Poors ve Fitch'ten sonra, dünyanın üç büyük kredi derecelendirme şirketinden biri olan Moody's de, Türkiye'nin notunu incelemeye aldı.

Türkiye'yi halen yatırım yapılabilir olarak derecelendiren Moody's'den yapılan açıklamada, kredi notunun "düşüş için" incelemeye alındığı belirtildi.

Büyüme beklentileri düştü

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, açıklamada, darbe girişiminin, ekonomik büyüme, ekonomik politikanın önemli kurumları ve dış etkenlere karşı direnç noktaları üzerindeki orta vadeli etkilerinin önemli olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin darbe girişiminden önemli ölçüde etkilenme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Moody's, Türkiye'ye yönelik ekonomik büyüme beklentilerini yüzde 3'e düşürdü.