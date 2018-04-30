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Ekonomi

Moody's CNH Industrial'ın kredi notunu Ba1'e yükseltti

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, CNH Industrial'ın kredi notunu Ba1’e yükseltti Moody's CNH Industrial NV (CNHI) ve CNH Avrupa Industrial Finance S

30 Nisan 2018 12:42

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, CNH Industrial\'ın kredi notunu Ba1’e yükseltti
Moody\'s CNH Industrial NV (CNHI) ve CNH Avrupa Industrial Finance S.A. (CHNIF Avrupa) kredi notunu Ba2\'den Ba1\'e ve CNH Kuzey Amerika Industrial Finance, Inc. (CNHIF NA) notunu (P) Ba2\'den (P) Ba1\'eyükseltti.
 Moody\'s aynı zamanda CNHI\'ın Ba1 Kurumsal Aile Derecelendirmesi\'ni (CFR), CNH Industrial Capital LLC\'nin Ba1 kıdemli teminatsız derecelendirmesini ve CNHI\'nın SGL-3 Spekülatif Derece Likidite notunu da doğruladı. Görünüm durağandan pozitif olarak değişti.

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