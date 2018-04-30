Moody's Botsvana'nın kredi notunu A2 olarak doğruladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti Botsvana’nın kredi notunu A2 olarak doğruladı.

Moody’s tarafından yapılan açıklamada Botsvana’nın uzun dönem kredi notu A2 olarak duyurulurken durumun olağan olarak kaldığı belirtildi. Moody’s duyurusunda A2 notunun doğrulanmasının ana nedenlerinden birinin Botsvana’nın düşük ve sabit devlet borcu tarafından desteklenen yüksek mali gücü, iktidar varlığı fonunun sahip olduğu yüksek miktardaki varlıklar ve ülkenin tedbirli mali politikasının devam etmesi beklentisi olarak gösterildi.

Duyuruda kredi notu doğrulanmasının nedenleri şu şekilde sıralandı: “Botsvana’nın makroekonomik sabitlik sağlayan güçlü kurumsal çerçevesi, yasaya uyum sağlama ve düşük yolsuzluk düzeyleri kurumların güçlenmesine katkı sağlıyor.

Ülkenin ekonomik modeliyle bağlantılı olan ve yüksek oradan ülkenin değişken elmas endüstrisine bağlı olan notlandırma kısıtlandırmaları, yüksek işsizlik rakamları, eşitsizlik ve HIV enfeksiyon oranları Botsvana’nın ekonomik gücünü düşürüyor.”