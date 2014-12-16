Moody's Bank Asya'nın mevduat notunu teyit etti

Kredi derecelendirme şirketi Moody's, Bank Asya'nın uzun vadeli mevduat notunu "Caa1" olarak teyit etti, görünümünü ise "negatif" olarak açıkladı.

Moody's'den yapılan açıklamada, kredi notu güncellemesinin, Ağustos ayında, "not indirimi" için başlatılan gözden geçirme sonucu yapıldığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Moody's, Bank Asya 'nın "temerrüde düşse bile" güçlü sermaye yapısı ve likit varlıkları sayesinde meydana gelecek zararların mevduat sahiplerine yansıma olasılığının sınırlı olduğunu belirtti.

Moody's, açıklamasında bankanın mevduat tabanı ve kredilerinin üçüncü çeyrek sonu itibariyle yüzde 20'ye yakın daraldığına dikkat çekerek temel kredi değerlendirme notunu da bir kademe indirerek Caa3 düzeyinden Ca'ya çekti.

Moody's Bank Asya'nın BCA notunun indirilmesine paralel olarak bankanın ikincil piyasada işlem gören dolar cinsi sukuk tahvillerinin kredi notunu da bir kademe indirerek C'ye düşürdü.