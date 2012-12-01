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Ekonomi

Moody's Avrupa Birliği'nin kredi notunu kırdı; AAA'dan AA1'e düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Avrupa Birliği’nin krize karşı kurduğu fonun kredi notunu 1 puan düşürdü

01 Aralık 2012 10:50

Moody’s, Avrupa Birliği'nin krizdeki ülkelere yardım için kurduğu fonun kredi notunu AAA'dan AA1'e düşürdü.
 
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Avrupa Birliği’nin krize karşı kurduğu fonun kredi notunu 1 puan düşürdü.

Brüksel'in ekonomik krizdeki ülkelere yardım için kurduğu 'Avrupa İstikrar Mekanizması'nın kredi notu AAA’dan, AA1’e çekildi.

Moodys, fonun kredi görünümünü de negatif olarak açıkladı.

Karara gerekçe olarak, fonun en büyük destekçilerinden Fransa'nın kredi notunun geçtiğimiz haftalarda düşürülmesi gösterildi.

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