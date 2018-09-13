Moody's: Anlaşmasız Brexit olursa ekonomi kötü etkilenir

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody’s, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) bir anlaşmaya varmadan çıkmasının Birleşik Krallık ekonomisini kötü etkileyeceğini ve hem Birleşik Krallık hem de AB’deki çeşitli sektörlerin negatif kredilendirilmesine yol açacağı uyarısı yaptı.

Moody’s Kredilendirme Görevlisi ve raporun yazarlarından Colin Ellis, Moody’s kararıyla ilgili, “AB ve Birleşik Krallık’ın, özellikle emtia alanındakiler olmak üzere, şu anki ticaret anlaşmalarını korumak için, Brexit’ten önce bir anlaşmaya varacaklarına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.